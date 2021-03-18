Брюгге викупив Соболя у Шахтаря

Захисник Едуард Соболь своєю грою заслужив стати повноцінним гравцем Брюгге. Бельгійський клуб викупив контракт футболіста у Шахтаря.

Залишається у Бельгії

Едуард Соболь вперше опинився в оренді у Брюгге у липні 2019 року. Фланговий захисник майже відразу став стабільним гравцем основного складу.

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Після майже двох років у Бельгії футболіст заслужив своєю грою залишитись у клубі. Брюгге вирішив викупити контракт футболіста у Шахтаря. Лідер сезону у Бельгії підписав з гравцем збірної України довготривалу угоду до 2024 року.

Поки що офіційно Брюгге про це не повідомив. Однак у клубі публічно поділились економічними документами про акції клубу, де вже біля прізвища українця стоїть цифра три у табличці контрактів.

До слова, орендна угода Соболя з Брюгге була розрахована до кінця червня 2021 року.