У понеділок, 15 березня, у чемпіонаті Бельгії відбулось справжнє українське дербі. Гент приймав Брюгге, гості завдали супернику нищівної поразки.

Падіння клубу Яремчука

Відразу чотири українські футболісти виступають у складах обох команд. Із них за Гент зі старту вийшов Роман Безус та Роман Яремчук. За Брюгге зіграв Едуард Соболь. Захисник Гента Ігор Пластун залишився поза заявкою на поєдинок.

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Перший тайм завершився нульовою нічиєю. Всі голи команди приберегли на другу частину гри. на 52-й хвилині Дост вивів вперед гостей. До 70-ї хвилини Брюгге вже переважав свого суперника у три голи. Результативні удари в активі де Кетеларе та того ж активного Доста – 0:3.

Крапку у матчі поставив Перес – 0:4 розгромна поразка Гента. До слова, лише Яремчук провів усі 90 хвилин на футбольному полі, але не зумів відзначитись результативними діями. Безус сів на лавку для запасних на 69-й хвилині, а Соболь відіграв за гостей лише перший тайм.