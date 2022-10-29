Приписують покарання через конфлікт із тренером: Яремчук пролетів повз заявку Брюгге

У суботу, 29 жовтня, Брюгге прийме Остенде у 15-му турі бельгійської Ліги Жупіле. У заявці господарів на майбутній матч не знайшлось місця Роману Яремчуку.

Серед 20 футболістів у заявці помітно лише одне українське прізвище – Едуарда Соболя. А от Роман Яремчук буде спостерігати за матчем із трибун.

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Рекордний трансфер, який не виправдав очікування

У Брюгге не називають причини відсутності українського форварда. Видання Voetbal Nieuws звалює відсутність Яремчука у заявці на конфлікт із головним тренером команди Карлом Хуфкенсом.

Начебто українець висловлював претензії наставнику після матчу Ліги чемпіонів проти Порту. Навіть за розгромного рахунку на користь португальського клубу 0:4 тренер Брюгге не випустив на поле Яремчука.

А відсутність у заявці на поєдинок проти Остенде, як покарання для Романа за зухвалу поведінку.

Також видання пригадало, як український нападник бунтував ще під час виступів за інший бельгійський клуб Гент. Тоді Яремчук хотів трансферу та усіма своїми діями показував, що хоче покинути команду. Роман відкрито критикував тренера Ласло Болоні.

Головне про повернення Яремчука у Бельгію

Яремчук наприкінці літа 2022 року повернувся у Бельгію. Роман покинув португальську Бенфіку.

У новому клубі провів вже 10 матчів, у яких відзначився 2 голами та стількома ж асистами.

Контракт Романа з Брюгге розрахований до кінця червня 2026 року.

У поєдинку проти Сент-Трюйдена перервав безгольову серію, яка тривала ще з 2 вересня. Після цього мату українець отримав похвалу від тренера.

Матч Брюгге проти Остенде відбудеться 29 жовтня о 21:45.