З подивом переглядаємо список, у якому немає ключового футболіста Шахтаря Михайла Мудрика. Англійський журнал чомусь не включив лівого вінгера, який продовжує феєрити у Лізі чемпіонів, у першу десятку найкращих молодих гравців планети до 21 року.

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Дивне рішення англійського журналу

Мудрик у сезоні-2022/2023 вже встиг відіграти за донецький клуб 11 матчів, у яких наколотив 6 голів та зробив 7 асистів (з них 3 м'ячі та 2 гольові передачі у груповому раунді Ліги чемпіонів).

Очолив цей престижний рейтинг півзахисник німецьких "бджіл" Джуд Беллінгем. У "спину йому дихають" не менше талановиті Педрі, який представляє Барселону, та Джамал Мусіала з Баварії.

Найближчим до трійки найкращих розташувався ще один футболіст каталонського клубу Гаві.

Відзначимо, що у топ-10 найкращих молодих гравців світу найбільше представників лондонського Арсенала – аж 3 гравці. Двоє з них представляють групу атаки, а лише Саліба грає у центрі захисту.

Також по два футболісти Барселони та дортмундської Боруссії.

Топ-10 найкращих молодих футболістів світу (до 21 року)

1. Джуд Беллінгем (Боруссія Дортмунд)

2. Педрі (Барселона)

3. Джамал Мусіала (Баварія)

4. Гаві (Барселона)

5. Хвіча Кварацхелія (Наполі)

6. Букайо Сака (Арсенал)

7. Едуардо Камавінга (Реал)

8. Вілліам Саліба (Арсенал)

9. Габріел Мартінеллі (Арсенал)

10. Карім Адейємі (Боруссія Дортмунд)