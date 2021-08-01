Бронзове прокляття знято: плавець Романчук здобув "срібло" Олімпіади-2020

На Олімпіади-2020 1 серпня було розіграно комплект нагород у плаванні на дистанції 1500 метрів вільним стилем. Українець Михайло Романчук здобув свою другу нагороду у Токіо – "срібло".

Тріумфальний заплив Романчука

Відразу двоє українських плавців пробились у фінальну частину змагань – Михайло Романчук та Сергій Фролов. У своєму кваліфікаційному запливі Михайло показав найкращий час.

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З перших метрів дистанції українці не стали форсувати події та гнатись за суперниками. Фролов та Романчук долали відстань у своєму темпі. Вже на 400 метрах Михайло вийшов на третє місце, а лідерство захопив німець Флоріан Велбрук. Фролов був на 8-й позиції. До трійки лідерів приєднався американець Роберт Фінк.

Після 900 метрів саме трійка Фінке, Велбрук та Романчук вели боротьбу за нагороди. За останні 200 метрів включився Михайло, але цього не вистачило до "золота". Олімпійським чемпіоном вдруге поспіль став Роберт Фінке (США). Українець Романчук із результатом 14:40.66 здобув "срібло". Трійку замкнув німець Велбрук.

Фролов подолав дистанцію за 15:04.26 та посів 8 позицію.