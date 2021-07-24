Бронза Білодід стала історичною для України на Олімпійських іграх

Дзюдоїстка Дар'я Білодід здобула бронзову медаль на Олімпіаді-2020 у ваговій категорії до 48 кілограмів. Ця нагорода стала історичною для України.

Адже це не просто перша олімпійська медаль для України в Токіо. Це також і перша в історії незалежної України нагорода у жіночому дзюдо.

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Привітання від НОК

На результат Білодід вже відреагував президент Національного олімпійського комітету України Сергій Бубка. Він привітав спортсменку, тренерів та батьків дівчини.

Вони виховали дворазову чемпіонку світу, а тепер ще й олімпійську медалістку, зі справжнім успіхом. Адже це історична нагород,

– наголосив Бубка.

Білодід: Сутичка була неймовірна важкою

За "бронзу" титулована українка змагалася з ізраїльтянкою Широю Рішоні. Наприкінці зустрічі Білодід іппоном виграла медаль й через це не могла стримати сліз.

Реакція Білодід на результат поєдинку: дивіться відео

Сама спортсменка розповіла журналістам, що віддала на цей поєдинок усі сили, які залишилися. Цю сутичку вона назвала неймовірно важкою та виснажливо.