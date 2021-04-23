В Англії вирішили створити свою Суперлігу замість європейської: ЗМІ розкрили деталі

Ідея створення Суперліги Європи, проголошеної 12 топ-клубами, фактично, провалилася. Тепер в Англії активізувалися прихильники створення Британської Суперліги.

Формат Британської Суперліги

Вона стане варіантом реформування англійської Прем'єр-ліги з входженням шотландських клубів, зокрема Селтіка і Рейнджерса. Останні отримають можливість виграти значимий титул, залучити нових спонсорів та інтерес з боку уболівальників з усього світу.

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У новій лізі зменшиться кількість команд в елітному дивізіоні з 20 до 18, а також буде проводитися плей-офф в кінці регулярного чемпіонату за участю чотирьох команд.

Проєкт, на відміну від європейської Суперліги, яка зустріла жорстку критику з боку всього футбольного співтовариства і відразу провалилася, отримає підтримку ФІФА, УЄФА і британського уряду.

Раніше про об'єднання деяких чемпіонатів позитивно висловлювався глава ФІФА Джанні Інфантіно. На його думку, це можливо не тільки у Великобританії, але і в Голландії і Бельгії.

У 2013 році шотландська Прем'єр-ліга була реорганізована. Чемпіонство майже постійно розігрують Селтік і Рейнджерс. З 2013 року сім разів лігу виграв Селтік.

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