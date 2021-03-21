Британець сенсаційно відібрав титул чемпіона WBO у Гловацьки: відео яскравого нокауту

У ніч з 20 на 21 березня у Лондоні відбувся вечір боксу Matchroom Boxing. У головному поєдинку зустрілись місцевий боксер Лоуренс Околі та поляк Кшиштоф Гловацки. Бій завершився несподіванкою.

Несподівана перемога над чемпіоном

Польський боксер Кшиштоф Гловацки зустрівся на одному ринзі з непереможним суперником, який виявився "міцним горішком" для представника Польщі.

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Бій тривав лише 6 раундів, на більше поляка не вистачило. Хоча обидва боксери показували хороший рівень боксу. Однак перевагою володів британець та вже у 6 раунді один з його ударів прилетів прямо у щелепу суперника та змусив Кшиштофа опинитись на канвасі. Суддя призупинив бій.

Поляк не здався та підійнявся на ноги, але рефері побачив стан польського боксера та сигналізував про завершення поєдинку.