Бринзак спростував перехід російської біатлоністки у збірну України

Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів про тренування російської біатлоністки Дар'ї Сидорової поруч зі збірною України. Росіянка не буде виступати під "синьо-жовтим" прапором.

Ще однієї біатлоністки з Росії в Україні не буде

Володимир Бринзак заявив, що Дар'я Сидорова не може проходити тренувальний збір зі збірною України. Президент Федерації біатлону України запевнив, що росіянка просто тренується на тій самій базі, де працюють українські біатлоністки.

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Сидорова тренується в Сянках за власні кошти. Мова про перехід йти не може. За словами, Бринзака, росіянці потрібно було б пройти довгий відбір до національної команди України.

Про це не треба навіть говорити, тому що це роздувається і ні про що. Для того, щоб вона могла виступати й отримати громадянство, потрібно тренуватися, виступити на чемпіонаті України, відібратися в команду, і тоді, можливо, виступати за Україну. Але для цього треба пройти довгий шлях, і все ще тільки на самому початку. Тут немає взагалі ніякої теми, щоб говорити,

– заявив Бринзак.

З чого все почалось

21 травня Володимир Бринзак виклав відео з тренування жіночої команди з біатлону. У ролику можна розгледіти незнайому для українських вболівальників блондинку. За даними журналістки Світлани Кропіної, це російська біатлоністка Дар'я Сидорова.

Після цього інтернетом швидко розлетілись чутки, що росіянка буде виступати за українську команду. Ця інформація підтвердилась і словами тренера Тюменської області Максима Кугаєвського. За його словами для російських ЗМІ, перехід Сидорової стане серйозним ударом по біатлону Росії. Українська сторона активно переманює талановиту біатлоністку у свою команду.

Зараз Сидоровій 21 рік. У сезоні-2019/2020 виступала за збірну Росії на юніорському Кубку IBU. Її найкращий результат – 13 позиція у спринті.

Цікаво, що біатлоністку з Росії запросили на відкритий чемпіонат України: "Її запросили у Закарпатську область. Коли вона пройде весь шлях і буде виступати на українських змаганнях, тоді буде про що говорити".