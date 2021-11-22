Бринзак розповів, хто з біатлоністів може поїхати на Олімпіаду-2022 від України

Вже 4 лютого стартує зимова Олімпіада-2022. Президент Федерації біатлону України Володимир Бринзак розповів, хто має можливість потрапити у склад збірної, який поїде у Пекін.

Хто має шанс поїхати у Пекін

Володимир Бринзак вже бачить орієнтовний склад, який представлятиме країну на Олімпійських іграх-2022. Президент Федерації біатлону України впевнений, що у Пекін поїде лідерка команди Юлія Джима.

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Також сюди він додав Ірину Петренко (у минулому – Варвинець).

Точно бачу там Джиму, Петренко. Швидше за все, що поїдуть Білосюк та Меркушина – у нас буде ця четвірка. Думаю, що хтось із сестер Семеренок чи Дарія Блашко теж потрапить,

– розповів Бринзак.

Нагадаємо, що Петренко відновила кар'єру після двох років без біатлону. Ірина після виступу на Олімпіаді-2018 у Пхьончхані пропустила наступний сезон через проблеми з колінами, а тоді ще рік через вагітність.

Щодо чоловічої збірної "синьо-жовтих", то тут Бринзак назвав чотири прізвища – Підручний, Прима, Цимбал та Дудченко. На думку Бринзака, за п'яте місце будуть боротись Тищенко та Ткаленко.

Стартує новий сезон

Раніше головний тренер жіночої збірної Урош Велепец теж говорив про склад у Пекін. Словенський спеціаліст відзначив, що Джима та Підгрушна мають найкращі шанси серед українок поїхати на Олімпіаду-2022.

Перед Олімпійськими іграми біатлоністи встигнуть провести сім етапів Кубка світу. Перший стартуватиме у шведському Естерсунді (26 – 28 листопада).

У Швеції візьмуть участь шість українських біатлоністок – Олена Білосюк, Юлія Джима, Валентина Семеренко, Віта Семеренко, Анастасія Меркушина та Ірина Петренко.

Зимові Олімпійські ігри-2022 відбуватимуться з 4 – 20 лютого у Пекіні.