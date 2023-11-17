"Хочу бачити кров усюди": легендарний боксер зробив прогноз на поєдинок між Усиком та Ф'юрі

Шеннон Бріггс поділився очікуваннями від бою за абсолютне чемпіонство в хевівейті. Колишній суперник Віталія Кличка хоче побачити кров на рингу.

Колишній чемпіон світу Шеннон Бріггс висловився про призначення нової дати поєдинку між українцем Олександром Усиком, який володіє титулами WBA, WBO, IBO та IBF, і британцем Тайсоном Ф'юрі. Останньому належить пояс WBC.

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Олександр Усик та Тайсон Ф'юрі вийдуть у ринг 17 лютого 2024 року. Поєдинок, який визначить короля суперважкої ваги відбудеться у столиці Саудівської Аравії – Ер-Ріяді.

Бріггс: Буде феноменальний бій

"Мене трохи непокоїло те, що у своєму останньому поєдинку Усик був не таким активним, як зазвичай, але тим не менше, я думаю, що у нього з Тайсоном буде феноменальний бій.

Можливо, у стартових раундах вони будуть промацувати один одного, але потім їм доведеться взятися за справу, і я з нетерпінням чекаю на це. Я хочу побачити зарубу. Хочу бачити кров усюди, хочу щоб увесь ринг був червоним від крові", – сказав Бріггс.

Нагадаємо, Фʼюрі 28 жовтня переміг колишнього чемпіона UFC Франсіса Нганну роздільним рішенням суддів, побувавши під час бою у нокдауні. Усик у попередньому поєдинку 26 серпня здолав британця Даніеля Дюбуа.

, Усик та Ф'юрі досі не програвали на професійному рівні. Олександр виграв кожен із 21-го поєдинку, а Тайсон тріумфував у 34 боях із 35-ти, розписавши нічию із Деонтеєм Вайлдером.