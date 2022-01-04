Брентфорд не полишає спроб підписати Мудрика, дві попередні пропозиції Шахтар відхилив

Англійський Брентфорд і далі намагається підписати 20-річного вінгера Шахтаря Михайла Мудрика. Дві перші пропозиції не влаштували керівництво "гірників".

Брентфорд в цьому сезоні вийшов в АПЛ. І поки непогано виступає, посідаючи 12 місце в турнірній таблиці.

Однак головний тренер команди хоче підсилити її. І на зимові трансфери він має 40 мільйонів фунтів стерлінгів (майже 48 мільйонів євро). І чи не найбільший інтерес в Брентфорді проявляють до українця Михайла Мудрика. В ньому бачать гравця топрівня в майбутньому.

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Перший раз команда зробила пропозицію в розмірі 12 мільйонів євро. Але Шахтар відхилив її. Друга пропозиція в 15 мільйонів євро теж була відхилена. Але в клубі не полишають спроб дійти згоди щодо цього трансферу.

Сам Мудрик підтвердив, що ним цікавив Брентфорд. І заявив, що в минулому сезоні не роздумував би над таким переходом і попросив би клуб його відпустити. Але в цьому сезоні йому вдалося пробитися до основного складу Шахтаря, і навіть забити два голи та шість разів віддати результативні передачі в УПЛ.

Окрім того, він сім разів виходив на поле в матчах Ліги чемпіонів (лише одного разу в стартовому складі). Та саме після його удару Агілар невдало зрізав м'яч у власні ворота – тоді Шахтар зіграв внічию на виїзді проти Монако у плей-офф кваліфікації та вийшов у груповий етап Ліги чемпіонів.