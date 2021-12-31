Бразильський боєць нокаутував суперника за 9 секунд: потужне відео
31 грудня 2021 , 07:44Читать новость на русском
Джерело:24 канал
Надзвичайно швидким нокаутом завершився поєдинок між бразильськими бійцями змішаних єдиноборств Кайке Костою та Даніелем Алвесом, який відбувся напередодні, 28 грудня, на турнірі JF – Jungle Fight 104 у Сан-Паулу.
Нокаут за 10 секунд
Коста стрімко розпочав свою атаку, притис Алвеса до сітки і завдав град ударів. Бідолашний Даніель втратив рівновагу і впав, а рефері поспішив зафіксувати дострокову перемогу Кости.
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Коли суддя зафіксував дострокову зупинку бою, з'ясувалося, що бійці пробули на рингу лише 10 секунд.
Відео ефектного нокауту
- Для 28-річного Кости цей тріумф став 12-м у профі-кар'єрі за однієї поразки.
- Алвес програв другий поєдинок у змішаних єдиноборствах. У його активі п'ять виграшних протистоянь.