Нокаут за 10 секунд

Коста стрімко розпочав свою атаку, притис Алвеса до сітки і завдав град ударів. Бідолашний Даніель втратив рівновагу і впав, а рефері поспішив зафіксувати дострокову перемогу Кости.

Дивіться також Ломаченко може отримати чемпіонський бій уже у січні: рішення за WBO

Коли суддя зафіксував дострокову зупинку бою, з'ясувалося, що бійці пробули на рингу лише 10 секунд.

Відео ефектного нокауту