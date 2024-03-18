"Лисиці" здобули перемогу з рахунком 3:1. Це був матч-відповідь, перший закінчився "сухою" нічиєю, пише 24 Канал.

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Зіграли не по-бразильськи

У середині другого тайму, коли господарі мали мінімальну перевагу, стався автогол, який дуже складно описати словами. Гості декілька разів намагалися вибити м'яч із власного карного майданчика, але робили це дуже недолуго.

Після серії рикошетів він опинився у воротах Томбенсе. Гравці після цього почали звинувачувати один одного, але це був той випадок, коли "наварили" всім колективом.

Дивіться відео епічного автогола з Бразилії

Зазначимо, що у фіналі Крузейру зіграє з Атлетіку Мінейру. Перший поєдинок відбудеться 31 березня, а матч-відповідь – 7 квітня.

Цікаво. Напередодні ще одним кумедним автоголом відзначився одноклубник Михайла Мудрика в матчі Челсі – Лестер. Аксель Дісасі віддавав передачу голкіперу, але не впорався з задачею та з 30 метрів відправив м'яч повз Роберта Санчеса, який вийшов далеко з воріт.