Бразилія отримає технічну поразку через зрив матчу з Аргентиною, – ЗМІ

Збірну Бразилії, ймовірно, буде покарано ФІФА за те, що її домашню гру з Аргентиною у кваліфікації ЧС-2022 було зірвано. У такому разі бразильцям зарахують технічну поразку, а Аргентині дадуть 3 очки.

5 вересня гру між командами було зупинено через 4 хвилини після початку.

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У таблиці кваліфікаційного турніру зони КОНМЕБОЛ Бразилія посідає перше місце, набравши у 12 матчах 34 очки. Підопічні Тіте достроково здобули путівку на мундіаль до Катару. Аргентина розташовується на другому рядку, маючи у своєму активі 28 очок.

Чому Бразилія зірвала цей матч