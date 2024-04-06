Зінченко допоміг: Арсенал розгромив команду екстренера Шахтаря та очолив АПЛ

Команда Мікеля Артети продовжує штампувати перемоги у 2024 році та боротися за чемпіонство в АПЛ. Цього разу Арсенал без проблем впорався із Брайтоном.

Брайтон – Арсенал 0:3

Голи: Сака, 33 (пен), Гаверц, 62, Троссар, 86.

В чемпіонаті Англії цього вікенду відбуваються матчі 32 туру АПЛ. На вечір суботи була винесена гра за участю Арсеналу, який протистояв на виїзді Брайтону, пише 24 канал.

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Комфортна перемога "канонірів"

Команда Мікеля Артети веде жорстку боротьбу за чемпіонство із Ліверпулем та Манчестер Сіті. Щоб не відстати від конкурентів, "канонірам" життєво необхідно було долати команду екстренера Шахтаря Роберто Де Дзербі.

Вдруге поспіль у старті лондонців з'явився українець Олександр Зінченко, який нарешті відновився від травми. Арсенал не переважав суперника в ініціативі, але частіше бив у бік воріт суперника. Гостям все ж вдалось вийти вперед у першому таймі.

Лемпті скосив Жезуса на вході у власний майданчик і Сака впевнено реалізував пенальті. Подвоїти рахунок Арсенал зміг після перерви. На 62 хвилині Жоржиньо увірвався у карний майданчик суперника та прострілив на Гаверца.

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Німцю залишалось не схибити за пари метрів, що він і зробив. Що стосується Зінченка, то українець нічим особливим не відзначився, як і не був помічений у помилках. Зрештою Олександр відіграв 72 хвилини, поступившись місцем на полі Томіясу.

Арсенал довів матч до розгромної перемоги завдяки голу в кінці від Троссара та вийшов поки на перше місце у турнірній таблиці. На один бал позаду відстають Ліверпуль та Манчестер Сіті, але у мерсисайдців ще є матч в запасі.