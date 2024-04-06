Евертон – Бернлі 1:0

Гол: Кальверт-Льюїн, 45+2.

В чемпіонаті Англії на суботу були призначені сім матчів 32 туру АПЛ. В одному із них зійшлись аутсайдери турніру – Евертон приймав Бернлі, пише 24 канал.

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Везіння на боці Евертона

Команда Віталія Миколенка не мала б боротися за виживання цього року. Втім через фінансові махінації ліга наклала шестиочковий штраф на "ірисок". Для збереження відриву від зони вильоту Евертону треба було бити прямого конкурента.

Справи у Бернлі куди гірші, підопічні Компані йдуть передостанніми у таблиці. Вже традиційно в основі мерсисайдців вийшов Миколенко і допоміг команді нарешті виграти.

Підопічні Дайча володіли ігровою перевагою, втім забити вдалось лише після неймовірного везіння. Перед перервою кіпер гостей Муріч вибивав м'яч від воріт та влучив у Кальверта-Льюїна. Від англійця м'яч і залетів у ворота.

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Миколенко – топ

Як виявилось, це був єдиний гол у зустрічі, проте він допоміг Евертону вперше виграти в АПЛ з середини грудня. "Іриски" не знали смаку перемоги в чемпіонаті аж 14 матчів.

Миколенко ж впевнено відіграв увесь матч та отримав від Whoscored оцінку 7,4, другу найвищу після автора голу. Успіх дозволив Евертону наздогнати Брентфорд та піднятися на 15 місце у таблиці. Відстань від зони вильоту складає чотири бали.