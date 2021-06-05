Марта Костюк – Варвара Грачова 2:0 (6:1, 6:2)

До цього поєдинку спортсменки двічі зустрічалися на корті та мали по одній перемозі у своєму активі.

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Для того, щоб розібратися з суперницею цього разу Марті Костюк вистарчило однієї години. Українка забрала сім геймів поспіль у першому сеті та перетворила 1:1 у 6:1.

У другій партії вона швидко повела 2:0 і дозволила взяти Грачовій два гейми на своїй подачі. Однак це не врятувало росіянку від розгромної поразки – Марта Костюк упевнено виграла сет – 6:2.

Відтак, поєдинок завершився з підсумковим рахунком 6:1, 6:2 на користь талановитої української тенісистки. Завдяки цій звитязі вона вийшла до 1/8 фіналу Роланд Гаррос, де зустрінеться з переможницею пари Свьонтек – Контавейт.