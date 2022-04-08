Брага мінімально обіграла Рейнджер у першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи: відеоогляд

У першому матчі 1/4 фіналу Ліги Європи сезону 2021/22 років Брага вдома обіграла Рейнджерс. Це єдиний матч із чотирьох, який закінчився не мировою.

Брага – Рейнджерс 1:0

Гол: Абель Руїс, 40

Матч Брага – Рейнджерс єдиний поєдинок, де не розписали нічию з рахунком 1:1 у перших матчах 1/4 фіналу Ліги Європи.

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Руїсу вдалося принести своїй команді перемогу після грубої помилки Балогуна наприкінці першого тайму.

Шотландська команда особливо не ризикувала. За весь поєдинок підопічні Джованні ван Бронгхорста не влаштували сенсації біля воріт своїх опонентів.

Навіть попри відставання Рейнджерс не вдавався до атаки "зброярів". Схоже, що така гра влаштовувала і Брагу.

Зброярі довели матч до мінімальної перемоги, особливо не намагаючись знайти другий гол. Певно, що і Рейнджерс чекав на фінальний свисток, відклавши продовження дуелі на "Айброкс".

Підопічні Вана Бронгхорста мають тиждень, щоб підготуватися до наступної зустріч. Вже 14 квітня відбудеться матч-відповідь.

Відеоогляд матчу