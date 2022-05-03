Божевільний камбек у грі проти Вільярреала вивів Ліверпуль у фінал Ліги чемпіонів: відеоогляд

Вільярреал 3 травня приймав Ліверпуль у матчі-відповіді 1/2 фіналу Ліги чемпіонів. Боротьбу за трофей продовжує команда Юргена Клоппа.

Вільярреал – Ліверпуль 2:3

Голи: Діа, 3, Кокелен, 41 – Фабінью, 62, Діас, 67, Мане, 74

Вилучення: Капу, 86 (Вільярреал)

Перший півфінал між цими командами закінчився комфортною перевагою Ліверпуля. М'яч Мане та автогол Еступіньяна зробив рахунок першої зустрічі – 2:0 на користь англійців, пише 24 канал.

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Вже на 3-й хвилині Вільярреалу вдалось розмочити нулі на табло. Еступіньян віддав навісну передачу у штрафний суперника, адресатом передачі став Капу, який в один дотик скинув під удар Діа. Булає миттєво відкрив рахунок у матчі – 1:0. Початок поєдинку був повністю за господарями.

Відео голу Діа

Кокелен опинився на газоні у штрафному майданчику суперника. Але суддя розвів руками, хоча футболіст "жовтої субмарини" вимагав пенальті.

Ліверпуль блідо провів першу 15-хвилинку. Парехо після добивання відправив м'яч повз ворота. Вже через чотири хвилини знову гостро було біля володінь "мерсисайдців". Але цього разу надійно зіграв захист гостей.

Ло Чельсо вийшов віч-на-віч з Алісссоном, але голкіпер Ліверпуля вчасно вийшов із лінії та кинувся у ноги суперника. Гравці Вільярреала апелювали до арбітра та вимагали 11-метровий. Але суддя дав поборотись футболістам.

На 41-й хвилині Капу отримав класну передачу з глибини поля, накинув у воротарський суперника. Кокелен найкраще зіграв на другому поверсі та головою перевів м'яч у сітку воріт Ліверпуля – 2:0. Аліссон навіть не ворухнувся.

Як Вільярреал подвоїв перевагу: дивіться відео

Саме із таким несподіваним рахунком команди пішли на відпочинок. Інтрига повністю повернулась у гру – рахунок був рівним за двома матчами – 2:2. Підопічні Клоппа розтратили перевагу, яку здобули у першому півфіналі.

Неймовірне повернення "мерсисайдців"

Александер-Арнольд потужно зарядив із дальньої відстані. М'яч від ноги опонента влучив у перекладину.

Вже у наступній атаці нагоду змарнував Діас, який після подачі від Мане хотів красиво пробити "ножицями". Але не влучив по м'ячу.

Активність гостей вилилась у гол. Фабінью класно відкрився під передачу Салаха, добре прикрив м'яч корпусом та потужно пробив по ворота "жовтої субмарини". М'яч пролетів поміж ніг голкіперу, величезної помили допустився воротар – 2:1.

Відео першого гола Ліверпуля

Діас продемонстрував свій дриблінг, накрутивши двох гравців Вільярреала. Але м'яч ледь доторкнувся ноги опікуна та полетів поруч зі стійкою.

У першій частині другої 45-хвилинки господарі віддали ініціативу супернику. Зробили це вкрай недоречно. Діас чудово вистрибнув на подачу Александера-Арнольда та зробив шанси Вільярреала на фінал ще більш примарними – 2:2.

Відео голу Діаса

На 74-й хвилині гості вийшли вперед. Кейта далеко вибив м'яч на частину поля суперника. Мане наздогнав м'яч, випередив Рулью, який далеко вийшов із воріт. Обіграв захисника та забив у вже порожні володіння Вільярреала – 2:3.

Рульї знову покинув рамку воріт, але цього разу зіграв на виході надійно. З другої спроби воротар іспанского клубу таки вибив м'яч на аут.

Наприкінці матчу Вільярреал залишився у меншості. Капу побачив перед собою другу жовту картку, яка привела до вилучення.

Вільярреал повністю провалив другий тайм. Шалений камбек Ліверпуля вивів їх у фінал Ліги чемпіонів.

. Суперник команди Клоппа визначиться у матчі-відповіді Реал – Манчестер Сіті, який відбудеться 4 травня. Перша гра між цими клубами закінчилась перемогою МанСіті – 4:3.