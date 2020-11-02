Непереможний український боксер Олександр Усик не планує відступати від свого права битися за титул WBO. Наразі володарем поясу є британець Ентоні Джошуа. Якщо Джошуа 12 грудня переможе Кубрата Пулєва, то зобов'язаний зустрітися з Усиком.

Усик в інтерв'ю ютуб-каналу Behind The Gloves повідомив, що хоче провести наступний бій саме проти чемпіона WBA, WBO і IBF Ентоні Джошуа. Про це інформує fightnews.info.

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Не дозволю Джошуа і Ф'юрі побитися

Усик може стати на заваді проведенню поєдинку Джошуа з Тайсоном Ф'юрі, які хочуть провести два поєдинки у 2021 році. Джошуа й Ф'юрі прагнуть визначити абсолютного чемпіона світу.

Для мене найважливіше вийти в ринг з Ентоні Джошуа і завоювати титул. Я не дозволю Джошуа і Ф'юрі побитися, щоб потім зустрітися з переможцем. Я спочатку поб'юся з одним, а потім з іншим,

– сказав Усик.

Варте уваги Джошуа 100% поб'ється з Усиком

Джошуа відвідав бій Усик проти Дерека Чісори. Однак українському боксеру не вдалося провести з британцем дуель поглядів.

"Я не засмутився через те, що не зустрівся віч-на-віч з Ентоні Джошуа. Через якісь дрібниці засмучуватися – себе ненавидіти, й**та", – сказав Усик.

Важливо. Усик – офіційний претендент на титул WBO з грудня 2019 року, коли Джошуа повернув втрачені титули. Команда українця дозволила Ентоні провести бій проти Пулєва. Якщо Джошуа відмовиться від бою, то команда Усика вимагатиме, щоб титул WBO був вакантним.