Бідний розповів, чи буде Україна бойкотувати Олімпіаду-2024 після допуску росіян

Вже 26 липня у Парижі розпочнуться Олімпійські ігри-2024. Міжнародний олімпійський комітет допустив росіян та білорусів у "нейтральному" статусі.

Виконуючий обов'язки міністра молоді і спорту Матвій Бідний прокоментував можливий бойкот Олімпіади-2024 з боку України. Остаточне рішення ще не ухвалене.

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Бойкот Олімпійських ігор через допуск росіян та білорусів

Виконуючий обов'язки міністра молоді і спорту відзначив, що усвідомлює, наскільки Україні важливо виступити на світовій арені, але у деяких випадках спортсмен може відмовитись від змагання з "нейтральними" спортсменами.

У всьому має бути межа. Людина, чиїх близьких убили росіяни, не погодиться виходити на одну арену з прихильниками війни. У цій ситуації неможливо змагатися за правилами чесної боротьби. У спорті найвищих досягнень невідʼємною частиною є моральний стан. Як почуватиметься людина, якій доведеться боротися з тими, хто підтримує війну, фактично підтримує вбивства українців? Це може закінчитися трагічно, тому ми й відсікаємо російських адептів війни,

– розповів Матвій Бідний.

Жан Беленюк в інтерв'ю сайту 24 каналу зазначив, що варіант бойкоту не є актуальним і скоріш за все таким не буде.

Нещодавно президент Національного олімпійського комітету заявив, що українські спортсмени отримуватимуть грошову винагороду за медалі. 125 тисяч доларів передбачено за 1 місце, за золоту медаль. А за "бронзу" і "срібло" – 80 тисяч і 100 тисяч доларів.

Нагадаємо, що Олімпійські ігри-2024 триватимуть з 26 липня до 11 серпня. Церемонія відкриття запланована на березі Сени, проте французька влада може змінити місце проведення з міркувань безпеки.