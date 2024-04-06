Раніше ексочільник Мінспорту Вадим Гутцайт заявляв про можливе бойкотування Олімпійських ігор від українців, якщо туди допустять росіян та білорусів. Що у підсумку й сталось. МОК показав усім, що обирає нейтральну позицію щодо війни Росії в Україні.

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Беленюк: Наразі ми в процесі підготовки до Олімпійських ігор

Жан Беленюк ексклюзивно для 24 Каналу розповів, чи українська сторона досі розглядає варіант із бойкотом Ігор-2024. Борець зауважив, що жодних офіційних заяв із цього приводу немає.

"Гутцайт вже змінив свою риторику. Офіційно немає жодної заяви з цього приводу, а існують лише кулуарні розмови. Тим паче, що спортсмени готуються до Ігор, а Національний олімпійський комітет збирає представників федерацій, де, так би мовити, мотивують до збільшення кількості здобутих ліцензій. Наразі ми в процесі підготовки до Олімпійських ігор. Це вказує на те, що варіант із бойкотом поки що не є актуальним. Гадаю, що вже й не стане актуальним", – сказав олімпійський чемпіон у Токіо.

Беленюк пригадав такий український досвід, який взагалі не виправдав себе. Спортсмени були поза змаганнями та втратили можливість виборювати ліцензії. У нас не вийшло акумулювати навколо себе необхідну кількість країн, щоб влаштувати коаліцію, аби у випадку не лише Україна бойкотувала Ігри, а й інші європейські держави.

Були різноманітні заяви з підтримкою, але жодної заяви із Національних олімпійських комітетів цих країн, які солідарні із позицією України, не було. Якщо не помиляюсь, то якісь натяки були від країн Балтії. Однак було б дивно, якби вони заявили про бойкот швидше, аніж це зробили б ми,

– відповів Жан.

Відзначимо! Жан Беленюк вже здобув свою олімпійську ліцензію. Борець зробив це на ЧС, де завоював "бронзу". Ще одна ліцензія у доробку Ірини Коляденко (вільна жіноча боротьба, до 62 кілограм).

5 квітня українські борці вступили у боротьбу за путівки у Париж, які намагаються здобути на ліцензійному турнірі у Баку (Азербайджан). У перший же день олімпійську ліцензію заробив Парвіз Насібов (до 67 кілограмів), який здобув "срібло" у Токіо.