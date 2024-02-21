Уродженка Росії Ксенія Кареліна має американське громадянство та приїхала відвідати своїх батьків. Проте подорож на Батьківщину може мати для неї трагічні наслідки.

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Поїхала до батьків – потрапила під варту

Про ув'язнення своєї коханої повідомив боксер Кріс ван Херден. Він написав пост в соцмережах, у якому попросив допомоги:

Будь ласка, помоліться! Росія затримала мою дівчину. Ми боремося за тебе та любимо, Ксенія.

Дивіться відео з ув'язненою Ксенією Кареліною

Дівчину затримали ще 27 січня співробітники патрульно-постової служби й арештували на 14 діб за "дрібне хуліганство". Проте після закінчення цього терміну вона так і не вийшла на волю. Згодом суд у Єкатеринбурзі відправив Кареліну до СІЗО на 2 місяці за звинуваченням у державній зраді, про що прозвітували у ФСБ, пише 24 Канал із посиланням на росЗМІ.

Вони заявили, що Ксенія "здійснювала збори грошей на користь однієї з українських організацій і неодноразово брала участь в акціях на підтримку України". Зібрані кошти нібито були спрямовані на купівлю боєприпасів та екіпірування для ЗСУ.

Повідомляється, що дівчині загрожує позбавлення волі від 12 до 20 років. І це все за переказ 51.8 долара фонду "Razom for Ukraine", який нібито Ксенія Кареліна здійснила 24 лютого 2022 року в американському банку.