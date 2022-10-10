Ще одне віддане життя за свободу України

Сумну звістку київський клуб сповістив 10 жовтня. Максим Яловцов був одним із лідерів фанатського сектора Динамо.

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Душа компанії, вірний товариш, відважний і мужній воїн – таким його назавжди запам’ятають друзі та побратими,

– йдеться у повідомленні на офіційному сайті киян.

Київський клуб висловив щирі співчуття родині та близьким загиблого українського воїна.

Редакція сайту 24 каналу доєднується до співчуттів Динамо. Ніколи не пробачимо та не забудемо жодної смерті українського героя.

На жаль, кожним днем ворог забирає все більше життів українських воїнів, серед яких чимало футбольних уболівальників Карпат, Дніпра, Металіста та інших українських команд.

Після 24 лютого був спеціально розроблений сайт "Янголи спорту", де можна коротко прочитати про нинішніх та колишніх спортсменів, які віддали життя за свободу нашої України.