У боях за Україну загинув боксер "Українських отаманів" Олег Прудкий

Війна забрала ще одне життя героя спортивного фронту. Своє життя за свободу українського народу віддав боксер Олег Прудкий.

Окупант забрав ще одне життя українця

Ще один воїв поліг за мирне небо над головою українського народу. Сумну звістку повідомила пресслужба Федерації боксу України.

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Дата та місце загибелі героя країни наразі не повідомляють. У Федерації щиро співчувають родині та знайомим загиблого.

Зі скорботою повідомляємо, що в боях з російськими окупантами загинув майстер спорту міжнародного класу з боксу, чемпіон України Олег Прудкий. Федерація боксу України висловлює співчуття родині боксера! Вічна пам‘ять тобі Олеже,

– йдеться у пості.



Загинув Олег Прудкий / Фото Федерації боксу України

Що відомо про Олега Прудкого

Прудкий був майстром спорту міжнародного класу з боксу. Олег був одним із найталановитіших боксерів Черкащини.

Неодноразово ставав чемпіоном України.

Прудкий бився у ваговій категорії до 60 кілограмів та входив у команду "Українські отамани".

В Україні відкрили сайт про загиблих спортсменів

Минає вже 90-й день повномасштабної війни України проти Росії. З кожним днем все більше українських героїв віддають своє життя за свободу українського народу та територіальну цілісність країни.

Спортивний комітет України вирішив запустити сайт із символічною назвою "Янголи спорту". На порталі розміщують інформацію про українських спортсменів, які полягли у боях за рідну країну. У цей список вже додали Олега Прудкого.

На жаль, від 24 лютого загинули вже понад 45 українських атлетів. Хтось із них воював за Україну, а хтось загинув від снарядів ворога у власних будинках.

Одними з останніх, хто загинув у війні проти Росії стали, Олександр Одінцов (призер чемпіонату Європи з панкратіону) та вихованець футбольного клубу Карпати Львів Олег Мазур. Обидвом було 24-ри та 26 років відповідно.

Олег Прудкий став не першим боксером, який поклав життя за Україну. Раніше у боях загинули: Віктор Понятенко, Олексій Купирєв, Артем Моша, Олексій Джунковський та Юрій Ворона. Юільшість погляглих спортсменів були представниками силових видів спортсмену таких як бокс, змішані єдиноборства, важка атлетика та інші.

Редакція 24 каналу висловлює щирі співчуття рідним та знайомим боксера. Ніколи не забудемо та не пробачимо окупантам жодної смерті українського захисника.