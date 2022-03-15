У боях під Києвом загинув гравець рівненського регбійного клубу Стельмах

Обороняючи Київ, героїчно загинув лейтенант Володимир Стельмах. Він був гравцем регбійного клубу Рівне.

Володимир Стельмах загинув у бою під Києвом

Від рук російського агресора загинув гравець регбійного клубу Рівне Володимир Стельмах, обороняючи столицю України.

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Лейтенантові Володимирові Стельмаху було 27 років.

Обставини загибелі бійця поки що залишаються невідомими.

Втрати, які ми не пробачимо

25 лютого у бою під Києвом загинув 21-річний ексгравець львівських Карпат Віталій Сапило. Колишній футболіст та лейтенант отримав звання Героя України посмертно.

28 лютого внаслідок вибуху російської бомби у Київській області загинули 25-річний гравець Гостомеля Дмитро Мартиненко та його матір.

У бою під Харковом загинув колишній біатлоніст юніорської збірної України Євген Малишев.

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким спортсменів, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.