У боях під Києвом загинув гравець рівненського регбійного клубу Стельмах

15 березня 2022 , 22:05
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Джерело:

фейсбук Олександра Третяка

Обороняючи Київ, героїчно загинув лейтенант Володимир Стельмах. Він був гравцем регбійного клубу Рівне.

Володимир Стельмах загинув у бою під Києвом

Від рук російського агресора загинув гравець регбійного клубу Рівне Володимир Стельмах, обороняючи столицю України.

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Лейтенантові Володимирові Стельмаху було 27 років.

Обставини загибелі бійця поки що залишаються невідомими.

Втрати, які ми не пробачимо

Редакція 24 каналу висловлює співчуття рідним та близьким спортсменів, і всім українцям, що загинули від рук рашистських військ.
Автор: Дарина Жданович