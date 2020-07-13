19-річний нападник дортмундської "Боруссії" Ерлінг Голанд, який в цьому сезоні наводив страх на захист суперників в Європі і німецькій Бундеслізі, виявився в епіцентрі скандалу у себе на батьківщині – в Норвегії, коли вирішив піти потанцювати.

Як повідомляє Daily Mail, вночі 11 липня Голанд намагався потрапити до одного з нічних клубів, однак охоронець відмовився пропустити зіркового футболіста, оскільки той агресивно поводився у нетверезому стані.

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На відео видно, як співробітник охорони застосовує силу, щоб завадити гравцю "джмелів" увійти до закладу.

Erling Haaland was kicked out of a nightclub in Norway last night. Glad to see him enjoying his off-season. pic.twitter.com/piZB5fvS3e — FutbolBible (@FutbolBible) July 12, 2020

Видання повідомляє, що звернулося за офіційними роз'ясненнями з приводу ситуації в дортмундську "Боруссію", однак поки ніякої відповіді від німецького клубу не отримало.

Що відомо про кар'єру Ерлінга Голанда?

19-річний Холанд перейшов у "Боруссію" по ходу нинішнього сезону з "Зальцбурга".

Голанд у нинішньому сезоні зіграв у 15 матчах Бундесліги (шість – в основному складі), забив 13 м'ячів і віддав дві результативні передачі. Контракт футболіста з німецьким клубом діє до літа 2024 року. Взимку 2021-го в контракті гравця активується пункт про суму відступних у розмірі 75 млн євро.