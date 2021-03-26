Хитрий план: Боруссія підійняла вартість Голанда до космічних 180 мільйонів євро

Дортмундська Боруссія підійняла трансферну вартість на свого головного лідера команди Ерлінга Голанда. Тепер за 20-річного нападника прийдеться викласти шалену суму.

У найближче літнє трансферне вікно Ерлінг Голанд навряд покине "джмелів". Боруссія зробила "хід конем" та підійняла вартість трансферу футболіста, яку навряд тепер зможу посилити будь-який європейський клуб.

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Тепер вартість форварда складає 180 мільйонів євро. Дортмундський клуб сподівається, що така сума відлякає команди, які цікавляться забивним форвардом. Боруссія хоче залишити Голанд бодай ще на один рік.

Хто цікавиться Голандом

Барселона

Реал

Челсі

Баварія

Манчестер Сіті

Манчестер Юнайтед

За даними спеціалізованого порталу Transfermarkt , контракт Голанда з Боруссією розрахований до кінця червня 2024 року.

Ерлінг почав виступати за Боруссію з 1 січня 2020 року, перейшовши з австрійського Ред Булл Зальцбург. Цей сезон для Голанда є одним із найкращих у кар'єрі. Нападник провів у футболці "джмелів" у поточному сезоні 31 матч, у яких наколотив 33 голи та віддав 8 гольових передач.

Раніше сам футболіст заявляв, що мріє виступати за мадридський Реал. Голанд готовий відмовити іншим командам заради "вершкових". "Королівський клуб" готовий поборотись за трансфер форварда.