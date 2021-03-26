Дортмундская Боруссия подняла трансферную стоимость на своего главного лидера команды Эрлинга Холанда. Теперь за 20-летнего нападающего придется выложить огромную сумму.

В ближайшее летнее трансферное окно Эрлинг Холанд вряд ли покинет "шмелей". Боруссия сделала "ход конем" и подняла стоимость трансфера футболиста, которую вряд ли теперь сможет усилить какой-либо европейский клуб.

Стоит внимания Страшный сон для голкиперов: как неудержимый Холанд побил рекорды в Лиге чемпионов – видео

Теперь стоимость форварда составляет 180 миллионов евро. Дортмундский клуб надеется, что такая сумма отпугнет команды, интересующиеся забивным форвардом. Боруссия хочет оставить Холанда хотя бы еще на один год.

Кто интересуется Холандом

Барселона

Реал

Челси

Бавария

Манчестер Сити

Манчестер Юнайтед

По данным специализированного портала Transfermarkt, контракт Холанда с Боруссией рассчитан до конца июня 2024 года.

Эрлинг начал выступать за Боруссию с 1 января 2020 года, перейдя из австрийского Ред Булл Зальцбург. Этот сезон для Холанда является одним из лучших в карьере. Нападающий провел в футболке "шмелей" в текущем сезоне 31 матч, в которых наколотил 33 гола и отдал 8 голевых передач.

Ранее сам футболист заявлял, что мечтает выступать за мадридский Реал. Холанд готов отказать другим командам ради "сливочных". "Королевский клуб" готов побороться за трансфер форварда.