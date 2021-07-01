Боруссія Дортмунд оголосила про перехід Санчо в Манчестер Юнайтед
1 липня 2021 , 14:16Читать новость на русском
Джерело:пресслужба Боруссії Дортмунд
Футболіст Боруссії Дортмунд та збірної Англії Джейдон Санчо переходить в Манчестер Юнайтед. Англійський футболіст виступатиме за МЮ із сезону-2021/2022.
Санчо переходить в МЮ
Боруссія Дортмунд підтвердила домовленість з Манчестер Юнайтед про трансфер Джейдона Санчо.
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У фінансовому звіті про угоду йдеться, що сума трансферу складе 85 мільйонів євро. Для завершення угоди Санчо залишилося успішно пройти медичний огляд у Манчестер Юнайтед.
Англієць отримає п'ятирічний контракт в МЮ. За інформацією ЗМІ, Санчо буде заробляти понад 250 тисяч фунтів стерлінгів на тиждень з урахуванням бонусів.
Що відомо про Санчо
- 21-річний Санчо став гравцем Боруссії Дортмунд у 2017 році. Англієць перейшов у Дортмунд з академії Манчестер Сіті.
- За основну команду Боруссії Санчо провів 137 матчів. У його активі 50 голів та 64 результативні передачі.
- Джейдон дебютував за збірну Англії 12 жовтня 2018 року. За 20 матчів Санчо забив 3 голи.