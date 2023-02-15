"Аристокарти" прибрали з офіційних списків фан-клуб Краснодар. Представники угрупування активно беруть участь у війні проти України.

Варте уваги Намагаються вилізти в цивілізований світ: Росія зіграє товариський матч з учасником ЧС-2022

Низька поведінка

Челсі виступив з офіційною заявою щодо дій російського фан-клубу. Учасники угрупування, які перебувають в російські армії, записали огидне відео. В ньому росіяни висміюють київський фан-клуб Челсі "Kyiv Blues". Українська сторона натомість виступила зі зверненням до лондонського колектива.

Поки Росія продовжує свої терористичні дії на території України, завдає ударів по цивільній інфраструктурі, щодня вбиває мирних людей, жінок та дітей, представники російських фан-клубів із задоволенням приймають в цьому участь та ще більше розпалюють агресію, до того ж приплітають сюди наш улюблену команду. Нам просто соромно вболівати з цими людьми за один клуб,

– йдеться у зверненні.

Українці закликали усіх фанатів "аристократів" та й сам клуб прийняти радикальні рішення, оскільки такі дії не можуть залишатись без покарання.

Ми не закликаємо вас до агресії у відповідь, адже це не наш метод. Ми цивілізоване суспільство, а всі воєнні злочинці рано чи пізно будуть покарані згідно із законом. Проте ми просимо максимально поширити та надати розголосу цій ситуації від вболівальників Челсі, гравців та керівництва клубу, до просто небайдужих. Ми хочемо, щоб якомога більше людей побачили сутність терористів та зрозуміли, що жодні речі не бувають поза політикою,

– йдеться у заяві київського фан-клуба.

Ситуацію моментально підхопили представники чеського та польського фан-клуба, а також ситуацію почали розповсюджувати й інші вболібальники Челсі. Отож, "аристократи" таки вирішили виключити російський фан-клуб зі списку офіційних та й пообіцяли більше ніколи їх таким статусом не нагороджувати. Оскільки їхня поведінка є неприпустимою, а опубліковане відео – це порушення угоди.