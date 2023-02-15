У одному з матчів середи в Лізі чемпіонів Челсі протистояв на виїзді дортмундській Боруссії, пише 24 канал. З перших хвилин на полі з'явився і українець Михайло Мудрик.

Слідкуйте з нами Боруссія – Челсі: онлайн-трансляція матчу 1/8 фіналу Ліги чемпіонів

Лондонці володіли ініціативою, адже лише у першому таймі двічі міг забивати Феліш. Другий тайм проходив теж в атаках Челсі, але рахунок відкрити змогли дортмундці.

На 63 хвилині "сині" подали небезпечний кутовий, але точно замкнути у гравців Челсі не вийшло. Натомість Геррейру розігнав непогану контратаку, запустивши Адеємі.

Карім протягнув м'яч з центру поля, переграв Фернандеса та Аррісабалагу і вразив вже порожні ворота. Для німця це всього лише п'ятий гол у цьому сезоні.

Відео голу Каріма Адеємі: