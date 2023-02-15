Боруссія та Челсі до цього ніколи не грали один проти одного в офіційних матчах. Гра в середу, 15 лютого, в рамках 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, стане першим протистоянням "джемів" та "синіх".

До теми Мудрик може дебютувати за Челсі в Лізі чемпіонів проти Боруссії: чи перерве команда серію невдач

Матч Боруссія – Челсі відбудеться в Дортмунді на стадіоні "Сігнал Ідуна парк". Гру довірили обслуговувати іспанській бригаді арбітрів на чолі з Хесусем Хілем Мансано.

Гра Боруссія – Челсі розпочнеться о 22:00. Сайт 24 каналу проведе текстову онлайн-трансляцію матчу Боруссія – Челсі. Вона буде доступна в цій новині.