Не всі шанси ще втрачено: Лунін зацікавив два маститі європейські колективи
Джерело:Fichages
Український голкіпер все ще має нагоду вирватися з-під Тібо Куртуа. Два топові клуби зацікавлені у послугах 24-річного воротаря.
Німецькі Боруссія Дортмунд та Баєр Леверкузен готові запросити до співпраці Андрія Луніна. У суперниках можуть бути сильні голкіпери.
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Чим більше ігрового часу, тим краще
Кандидатура Андрія Луніна все ще цікава клубам на трансферному ринку. У поточному сезоні українець частенько отримує нагоду проявити себе, та от не завжди вдача була на стороні 24- воротаря. У нещодавньому поєдинку Лунін став частиною сенсаційного програшу Реала від Жирони Віктора Циганкова (4:2). До того ж, Андрій отримав найнижчу оцінку у матчі, а фанати "вершкових" з вилами критики накинулися на молодого голкіпера.
Така ситуація нічим не спохитнула Луніна, оскільки воротар, який мріяв вирватися з "в'язниці" Реала, вирішив, що він бажає продовжити контракт з "вершковими" та залишитися у стані "королівського" клуба. Та от у Андрія появилися варіанти з Європи, при чому від топових колективів. Німецькі Баєр та Боруссія готові поборотися за українського голкіпера, якого Transfermarkt оцінює в 5 мільйонів євро. Якщо ж Лунін зможе перейти в один з цих клубів, то Реал не залишиться з пустими руками, оскільки мадридці уже знайшли заміну Луніну.
Варто відзначити, що основним голкіпером Боруссії, яка зазіхнула на чемпіонство у Німеччині, є швейцарський голкіпер Грегор Кобель, а от роль дублера в команді виконує досвідчений Александр Маєр. Щодо Баєра, який претендує на зону ЛЧ, то ворота "фармацевтів" захищає фінський голкіпер Лукас Градецкі. А от з другим воротарем в команді цікаво, оскільки першочергово ця роль дісталася росіянину Андрію Луньову, проте наразі той на травмі.
Лунін в Реалі
- Після феєричних виступів за луганську Зорю, українець перейшов у мадридський Реал за 9 мільйонів євро.
- Лунін відразу ж почав їздити по орендах, які успіхом не закінчувались. Зокрема був у Леганесі, Реал Вальядоліді та Реал Ов'єдо.
- Наразі Лунін провів уже 7 (3 сухих) матчів за Реал в рамках Ла Ліги (зокрема, проти Барселони, ставши першим українцем, який зіграв у Ель Класіко), один (сухий) у Кубку Іспанії та два у Лізі Чемпіонів (обидва проти Шахтаря).
- Також Андрій провів півфінальний та фінальний поєдинок клубного чемпіонату світу в основі Реала. Лунін став другим українцем, який виграв цей турнір.