Марта Костюк – Кетрін Себов 2:0 (6:0, 6:3)

До речі Російський тенісист пнув ногою камеру, яку перед тим завалив під час матчу: відео

У першому сеті 56 ракетка світу з України не залишила жодних шансів суперниці. Марта оформила три брейки та розбила Себов з непристойним рахунком 6:0.

Другий сет виявився дещо складнішим для Марти. Українській тенісистці довелося відіграватися. 310 ракетка світу оформила брейк вже у стартовому геймі.

Костюк зуміла зрівняти рахунок у 6 геймі. Після цього талановита українка виграла ще три гейми поспіль та довела сет до перемоги.

Марта оформила вихід в 1/8 фіналу за 1 годину та 18 хвилин.