Програв конкуренцію Беленюку: український борець вибрав збірну, з якою поїде на Олімпіаду
Джерело:Суспільне Спорт
Український борець греко-римської боротьби Семен Новіков офіційно змінив спортивне громадянство. Відтепер атлет захищатиме кольори Болгарії.
Чемпіон Європи-2020 з греко-римської боротьби Семен Новіков дебютував на міжнародному турнірі в якості спортсмена із Болгарії. Тож Україна остаточно втратила спортсмена, який міг представити нашу державу на Олімпійських іграх.
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Світлину з турніру Новіков опублікував у своєму Instagram. На ній атлет вдягнений у борцівське трико із прапором Болгарії.
"Повернувся до справи після півторарічної перерви", – написав Новіков.
Семен Новіков захищає кольори Болгарії / instagram.com/semen_wrestler
Як Новіков змінив громадянство
Для того, щоб атлет змінив спортивне громадянство потрібна згода федерації. За інших умов спортсмен має відбути трирічний карантин і лише тоді зможе виступати за збірну іншої країни.
За словами старшого тренера збірної України з греко-римської боротьби Володимира Шацьких, Новікову не давали дозвіл на зміну громадянства. Проте Міжнародної федерації боротьби скоротила термін дії карантину на півтора роки.
Точкою відліку для Новікова став Індивідуальний кубок світу з боротьби, який проходив у Белграді в грудні 2020 року. Таким чином Семен вже відбув свій термін. Це дозволить Новікову в якості представника Болгарії завоювати путівку на Олімпіаду-2024.
- Нагадаємо, що 26-річний уродженець Харківщини представляв Україну на міжнародних змаганнях.
- У лютому 2020 року Новіков сенсаційно виграв чемпіонат Європи з греко-римської боротьби у Римі
- Семен був одним із претендентів на поїздку у складі збірної України на Олімпійські ігри в Токіо в 2021 році. Спортсмен вимагав провести поєдинок із Жаном Беленюком, щоб визначити найсильнішого.
- Проте народний депутат відмовився від сутички і поїхав у Токіо завдяки завойованій ліцензії.