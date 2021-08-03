Насібов буде змагатись за "золото" Олімпіади-2020 з греко-римської боротьби
Джерело:24 канал
Відразу два українських борці греко-римського стилю пробились у півфінал Олімпіади-2020. Парвіз Насібов потрапив у фінал змагань у Токіо.
Розкішна перемога
22-річний український борець Парвіз Насібов у півфінальній сутичці зустрівся з представником Єгипту Мохамедом Ібрагімом Ель-Саєдом. Українець зумів перемогти суперника.
Цікаво Прохання сина та останній шанс на медаль Олімпіади: суперниця Черкасової у боротьбі за "бронзу"
Вже на перших секундах суперник взяв очко у боротьбі з Парвізом та поставив українця в партер. Насібову потрібно було встояти та не дати Ель-Саєду виконати прийом. Але єгиптянину вдалось зробити кидок на 4 очки – 0:5. Українському борцю швидко вдалось скоротити відставання, але судді скасували результативну дію Насібова.
Упереджене суддівство
Дуже дивне суддівство було у сутичці. Суддя віддав бал пасивному Ель-Саєда та поставив українця у партер. Дуже упереджений рефері, який судив на користь борця з Єгипту. Парвіз не склав руки та скоротив перевагу до 4:6.
Останні 20 секунд були розкішними від Парвіза. Він стрімко йшов в атаку та на останніх хвилинах виконав прийом та поставив рахунок 7:6. Єгиптяни апелювали до суддів, але їх провокації не повелись. Насібов – у фіналі Олімпіади-2020.
Шлях Насібова у Токіо
- У стартовій сутичці Насібов знищив борця з Данії Фредеріка Бьєррехуса. Парвіз віддав супернику лише одне очко (5:1).
- У чвертьфіналі українець боровся проти представника ОКР Артема Суркова. Перший бал у зустрічі виграв суперник. Далі українець здобув два очки, але судді скасували його результативну дію. Однак у другому періоді Парвіз таки зрівняв цифри на табло. Після закінчення шести хвилин рахунок був 1:1, але перемога в сутичці була присуджена Насібову, оскільки він взяв бал останнім.