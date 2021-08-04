Борчиня Коляденко у розкішному стилі взяла "бронзу" Олімпіади у Токіо
Джерело:24 канал
Українська борчиня Ірина Коляденко провела сутичку за "бронзу" Олімпійських ігор-2020. В Україну спортсменка везе бронзову нагороду.
Друга "бронза" у жіночій боротьбі
Суперницею українки у сутичці за бронзову нагороду Олімпіади стала борчиня з Латвії Анастасія Григор'єва. Перше очко здобула суперниця Коляденко.
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Українка швидко виштовхнула суперницю за межі та зрівняла рахунок – 1:1. Саме із такими цифрами на табло завершився перший період.
Коляденко більше прагнула йти в атаку, але красиво діяла в обороні Григор'єва. Ірина за дві хвилини до завершення бронзового фіналу гарно захопила ногу латвійки та здобула ще одне очко (2:1). Українка збільшила перевагу до 3:1. Дуже зібрану боротьбу демонструвала Ірина, яка переважала на килимі.
Ірина Коляденко здобула другу "бронзу" у жіночій боротьбі для України у Токіо.
Як боролась Коляденко у Токіо
- Перших два поєдинки стали легкою прогулянкою для Ірини. В 1/8 фіналу Коляденко притиснула обома лопатками до килима суперницю та перемогла на туше нігерійку Аминат Аден.
- У чвертьфіналі Ірина зустрілася з представницею Китаю Цзя Лун. Цей поєдинок закінчився навіть ще швидше, ніж проти Аден. Українка перевела опонентку в партер і дотиснула китаянку на туше.
- А от у півфіналі переможний шлях Ірини перервався. Суперницею української борчині стала Айсулуу Тинибекова з Киргизстану. Суперниця впевнено домінувала протягом усієї сутички та закономірно вийшла у фінал Олімпіади-2020 (10:0).