Борчиня Коляденко у розкішному стилі взяла "бронзу" Олімпіади у Токіо

Українська борчиня Ірина Коляденко провела сутичку за "бронзу" Олімпійських ігор-2020. В Україну спортсменка везе бронзову нагороду.

Друга "бронза" у жіночій боротьбі

Суперницею українки у сутичці за бронзову нагороду Олімпіади стала борчиня з Латвії Анастасія Григор'єва. Перше очко здобула суперниця Коляденко.

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Українка швидко виштовхнула суперницю за межі та зрівняла рахунок – 1:1. Саме із такими цифрами на табло завершився перший період.

Коляденко більше прагнула йти в атаку, але красиво діяла в обороні Григор'єва. Ірина за дві хвилини до завершення бронзового фіналу гарно захопила ногу латвійки та здобула ще одне очко (2:1). Українка збільшила перевагу до 3:1. Дуже зібрану боротьбу демонструвала Ірина, яка переважала на килимі.

Ірина Коляденко здобула другу "бронзу" у жіночій боротьбі для України у Токіо.

Як боролась Коляденко у Токіо