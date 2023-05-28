Роналду та Мессі відпочивають: футболістка Ворскли в одному матчі забила 14 голів

28 травня 2023, 13:00
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Джерело:

ФК Ворскла

Сенсаційним результатом завершився матч заключного туру чемпіонату України з жіночого футболу, в якому Атекс приймав Ворсклу. Героїнею поєдинку стала гравчиня полтавської команди Яна Калініна.

Полтавська Ворскла за три тури до закінчення чемпіонату забезпечила собі золоті медалі чемпіонату України серед жіночих команд. У останньому матчі першості чемпіонки зустрічалися з головним аутсайдером – київським Атексом.

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Фантастична результативність

Саме цей матч став найрезультативнішим не тільки в сезоні, але в чемпіонаті. Полтавські футболістки забили у ворота киянок 23 м'ячі. Більше половини всіх голів записала на свій рахунок нападниця полтавчанок Яна Калініна.

Уроджениця Охтирки забила 14 голів у ворота Атексу. Такі показники результативності навіть не снилися видатним форвардам Ліонелю Мессі та Кріштіану Роналду.

Феноменальний результат дозволив Яні виграти бомбардирську гонку в чемпіонаті. За сезон нападниця наколотила 39 голів у 21 матчі. У футболістки Кривбасу Поліни Янчук 37 голів і вона займає другу сходинку, а у нападниці Ладомира Вікторії Гірин – 36 м'ячів.

Яна Калініна – найкраща бомбардирка чемпіонату України / instagram.com/fcvp.official

Що відомо про Яну Калініну

  • Яна Калініна народилася в Охтирці, де до 7 класу грала у футбол лише з друзями. 
  • Талановиту футболістку помітив під час матчів збірної Сум тренер Житлобуду-2 Євген Погорєлов. 
  • У 2012 році Яна дебютувала у вищій лізі України.
  • У складі Житлобуда-2/Ворскли чотири рази ставала чемпіонкою України, тричі вигравала Кубок України.
  • Калініна 4 рази ставала найкращою бомбардиркою чемпіонату України.
  • Бомбардирський талант зробив Яну справжньою легендою Житлобуда-2/Ворскли.
Автор: Сергій Шаховець