Роналду та Мессі відпочивають: футболістка Ворскли в одному матчі забила 14 голів

Сенсаційним результатом завершився матч заключного туру чемпіонату України з жіночого футболу, в якому Атекс приймав Ворсклу. Героїнею поєдинку стала гравчиня полтавської команди Яна Калініна.

Полтавська Ворскла за три тури до закінчення чемпіонату забезпечила собі золоті медалі чемпіонату України серед жіночих команд. У останньому матчі першості чемпіонки зустрічалися з головним аутсайдером – київським Атексом.

Читайте також ФІФА вимагає гроші: в Європі можуть не показати жіночий чемпіонат світу

Фантастична результативність

Саме цей матч став найрезультативнішим не тільки в сезоні, але в чемпіонаті. Полтавські футболістки забили у ворота киянок 23 м'ячі. Більше половини всіх голів записала на свій рахунок нападниця полтавчанок Яна Калініна.

Уроджениця Охтирки забила 14 голів у ворота Атексу. Такі показники результативності навіть не снилися видатним форвардам Ліонелю Мессі та Кріштіану Роналду.

Феноменальний результат дозволив Яні виграти бомбардирську гонку в чемпіонаті. За сезон нападниця наколотила 39 голів у 21 матчі. У футболістки Кривбасу Поліни Янчук 37 голів і вона займає другу сходинку, а у нападниці Ладомира Вікторії Гірин – 36 м'ячів.

Яна Калініна – найкраща бомбардирка чемпіонату України / instagram.com/fcvp.official

Що відомо про Яну Калініну