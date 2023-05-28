Полтавская Ворскла за три тура до окончания чемпионата обеспечила себе золотые медали чемпионата Украины среди женских команд. В последнем матче первенства чемпионки встречались с главным аутсайдером – киевским Атексом.
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Фантастическая результативность
Именно этот матч стал самым результативным не только в сезоне, но в чемпионате. Полтавские футболистки забили в ворота киевлянок 23 мяча. Более половины всех голов записала на свой счет нападающая полтавчанок Яна Калинина.
Уроженица Ахтырки забила 14 голов в ворота Атекса. Такие показатели результативности даже не снились выдающимся форвардам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.
Феноменальный результат позволил Яне выиграть бомбардирскую гонку в чемпионате. За сезон нападающая наколотила 39 голов в 21 матче. У футболистки Кривбасса Полины Янчук 37 голов и она занимает вторую строчку, а у нападающей Ладомира Виктории Гирин – 36 мячей.
Яна Калинина – лучшая бомбардирка чемпионата Украины / instagram.com/fcvp.official
Что известно о Яне Калинине
- Яна Калинина родилась в Ахтырке, где до 7 класса играла в футбол только с друзьями.
- Талантливую футболистку заметил во время матчей сборной Сум тренер Жилстроя-2 Евгений Погорелов.
- В 2012 году Яна дебютировала в высшей лиге Украины.
- В составе Жилстроя-2/Ворсклы четырежды становилась чемпионкой Украины, трижды выигрывала Кубок Украины.
- Калинина 4 раза становилась лучшей бомбардиркой чемпионата Украины.
- Бомбардирский талант сделал Яну настоящей легендой Жилстроя-2/Ворсклы.