Полтавская Ворскла за три тура до окончания чемпионата обеспечила себе золотые медали чемпионата Украины среди женских команд. В последнем матче первенства чемпионки встречались с главным аутсайдером – киевским Атексом.

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Фантастическая результативность

Именно этот матч стал самым результативным не только в сезоне, но в чемпионате. Полтавские футболистки забили в ворота киевлянок 23 мяча. Более половины всех голов записала на свой счет нападающая полтавчанок Яна Калинина.

Уроженица Ахтырки забила 14 голов в ворота Атекса. Такие показатели результативности даже не снились выдающимся форвардам Лионелю Месси и Криштиану Роналду.

Феноменальный результат позволил Яне выиграть бомбардирскую гонку в чемпионате. За сезон нападающая наколотила 39 голов в 21 матче. У футболистки Кривбасса Полины Янчук 37 голов и она занимает вторую строчку, а у нападающей Ладомира Виктории Гирин – 36 мячей.

Яна Калинина – лучшая бомбардирка чемпионата Украины / instagram.com/fcvp.official

Что известно о Яне Калинине