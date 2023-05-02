Цього літа відбудеться дев'ятий чемпіонат світу з футболу серед жінок. За останні роки цей вид спорту набирає стрімку популярність.

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Втім у ФІФА виникли проблеми із реалізацією прав на трансляцію Мундіалю. Є ймовірність, що ЧС-2023 не буде показаний у багатьох країнах Європи.

ФІФА вимагає більше грошей

Мова в першу чергу про топ-п'ятірку країн-представниць у футболі – Англію, Францію, Німеччину, Італію та Іспанію. Президент організації Джанні Інфантіно поскаржився на те, що пропозиції від трансляторів з цих країн виглядають дуже малими.

"Пропозиції особливо з топ-5 нас дуже розчаровують. Вони є неприйнятими з огляду на багато критеріїв. По-перше, всю виручку від трансляції ми спрямовуємо безпосередньо на жіночий футбол. По-друге, транслятори особливо мають зобов'язання поширювати та інвестувати у цей спорт. По-третє, кількість переглядів жіночого ЧС становлять від 50 до 60 відсотків від чоловічого. Але пропозиції від трансляторів з топ-5 європейських країн щодо жіночого турніру куди менші. Там, де транслятори платять 100-200 мільйонів доларів за чоловічий чемпіонат світу, вони пропонують лише 1-10 мільйонів за жіночий.

Це ляпас в обличчя усіх великих гравчинь та усіх жінок у світі. Можливо, це через те, що турнір проходитиме в Австралії та Новій Зеландії, не гратиметься в праймтайм у Європі. Втім все одно, матчі гратимуть о 9-10 годинах ранку. Тож це нормальний час. Це наше моральне та законне зобов'язання – не продавати жіночий чемпіонат світу занадто дешево. Якщо пропозиції надалі не будуть чесними до жінок та жіночого футболу, ми будемо змушені не транслювати ЧС на країни топ-5,

– заявив Інфантіно.

Історія жіночого чемпіонату світу

Жіночий чемпіонат світу з футболу проводиться з 1991 року. За цей час було проведено вісім Мундіалів, а рекордну кількість золотих нагород виграла збірна США (4). Ще двічі тріумфували німкені та по одному разу – Норвегія та Японія.

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Саме американки виграли два останніх турніра (2015 та 2019). ЧС-2023 пройде з 20 липня по 20 серпня в Австралії та Новій Зеландії. Збірна України не пройшла на турнір, поступившись у групі іспанкам та шотландкам.

Цього року ФІФА розширила кількість учасників до 32-х. Склад груп виглядає так: