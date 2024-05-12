Сенсація в Серії А: неймовірна Болонья кваліфікувалась в Лігу чемпіонів
Італія вже знає чотирьох своїх представників у головному єврокубку в сезону 2024-2025. Серед них буде і скромна Болонья, яка раніше ніколи не грала в Лізі чемпіонів.
В чемпіонаті Італії цими вихідними проходять матчі 36 туру Серії А. Центральною зустріччю вікенду стала битва між Аталантою та Ромою, які претендують на путівки в Лігу чемпіонів, пише 24 Канал.
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Аталанта б'є прямого конкурента
Завдяки вдалим виступам італійських команд у єврокубках цього сезону Серія А отримала змогу відправити аж п'ятьох представників у головний єврокубок. Два місця вже гарантували собі Інтер та Мілан.
У свою чергу Рома та Аталанта ділили між собою 5-6 місця перед туром, хоча у бергамасків ще є матч в запасі. Крім того, у команди Гасперіні залишається і запасний шлях в Лігу чемпіонів, якщо команда тріумфує у фіналі Ліги Європи проти Баєра.
Втім "богиня" вирішила не відкладати вирішення справ на бій з німцями. Аталанта змогла переграти прямого конкурента в Серії А з рахунком 2:1. Дублем у першому таймі відзначився Де Кетеларе, тоді як за Рому після перерви забив Пеллегріні з пенальті.
Історичний успіх Болоньї
Ця перемога ще не гарантувала Аталанті місце в головному євротурнірі. А ось поразка Роми забезпечила путівками в Лігу чемпіонів Болонью та Ювентус. Обидва клуби за два тури до фінішу випереджають "вовків" на 7 очок, тому точно не опустяться нижче п'ятого місця.
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Туринці повертаються в Лігу чемпіонів через рік перерви. А ось для підопічних Тьяго Мотти вихід в ЛЧ є дебютним в її історії. Крім того, Болонья в принципі не грала у єврокубках з 1999 року.
Італія відправить шість клубів в ЛЧ?
Тож разом із міланськими командами, а також Болоньєю та Ромою в Лігу чемпіонів від Італії потраплять Аталанта або Рома. Суттєва перевага на боці бергамасків. Вони йдуть попереду у трьох балах, мають перевагу в особистих зустрічах та ще і зіграли на матч менше.
Втім є і варіант, за якого Аталанта та Рома разом потраплять в Лігу чемпіонів. Для цього "вовки" мають сподіватися, що підопічні Гасперіні фінішують п'ятими в Серії А та виграють Лігу Європи. В такому випадку Італію в ЛЧ представлять шість клубів.