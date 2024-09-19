Красивішим він не стане, – Пушич прокоментував травму Сікана й оцінив гру Шахтаря проти Болоньї

У середу, 18 вересня, відбулися матчі першого туру Ліги чемпіонів-2024/2025. В одному з них донецький Шахтар на виїзді зустрічався з Болоньєю.

Поєдинок закінчився внічию з рахунком 0:0. На початку гри "гірники" мали чудовий шанс забити, проте Георгій Судаков не реалізував пенальті.

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Післяматчевий коментар Пушича

Після фінального свистка емоціями від гри поділився головний тренер донеччан Маріно Пушич. Його слова цитує пресслужба Шахтаря.

Наставник гірників розповів, чи вважає він такий результат позитивним для своєї команди:

"Звісно, усе залежить від того, як розглядати перебіг подій у цьому матчі. Ви самі бачили, що поле було дуже незручним для гри, ми не могли проявити повною мірою свої якості на такому газоні. Тим не менш, що стосується нашого підходу до гри, нашої стратегії, якої ми дотримувалися від початку матчу, то я вважаю, що ми відпрацювали сповна – особливо в пошуку вільних зон.

І якщо оцінювати матч з точки зору того, хто більше здобув, то я вважаю, що це важке одне очко, яке виграли обидві команди. Тож обидві команди можуть бути задоволені. Для нас це була складна гра, і я схильний вважати, що це одне очко, яке ми заслужили, воно більше йде в нашу скарбницю позитивних результатів".

Також тренер Шахтаря прокоментував травму Данила Сікана. Зокрема, відповів на запитання, чи правильно розсудив арбітр епізод зіткнення українського форварда з голкіпером.

Я бачив завершення епізоду, уже коли Сікан лежав на газоні, але не саме зіткнення. Що стосується саме фолу, то не можу нічого стверджувати, бо не встиг розібрати епізод, можливо, було серйозне порушення, можливо, просто невелике ігрове зіткнення, яке, на жаль, завершилося не надто вдало для Данила. Щодо Сікана, то завтра побачимо детальніше, що саме він зламав – може, ніс, може, якусь іншу частину обличчя. Але можу запевнити, що від цього зіткнення красивішим він не стане,

– сказав Пушич.

Зазначимо, що наступний поєдинок у Лізі чемпіонів "гірники" проведуть проти Аталанти. Він відбудеться 2 жовтня та розпочнеться о 19:45.