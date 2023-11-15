Нганну офіційно включили до топ-10 рейтингу WBC: зірка ММА опинився серед претендентів на пояс
Джерело:WBC
Комерційний поєдинок Френсіса Нганну проти Тайсона Ф'юрі дав старт боксерській кар'єрі бійця змішаних єдиноборств. Ба більше, камерунець опинився в десятці найкращих боксерів хевівейту.
Напередодні виставкового бою в Ер-Ріяді більшість експертів віддавали перевагу досвідченому Тайсону Ф'юрі. Проте ексчемпіон UFC змусив замовкнути скептиків, відправивши пихатого "Циганського короля" в нокдаун у третьому раунді.
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Фантастичний злет дебютанта боксерського рингу
Конкурентний бій справив враження на президента WBC Маурісіо Сулеймана, який пообіцяв включити Нганну в рейтинг організації. Слова функціонера не розійшлися з ділом.
Офіційна пресслужба WBC повідомила, що "Френсіс Нганну провів видатну роботу проти чемпіона WBC у надважкій вазі, і Рада директорів WBC погодилася поставити його під № 10 у рейтингу надважкого дивізіону".
Рейтинг надважкого дивізіону за версією WBC
Тайсон Ф'юрі – чемпіон WBC
- Деонтей Вайлдер (США)
- Ентоні Джошуа (Велика Британія)
- Арсланбек Махмудов (Росія)
- Френкс Санчес (Куба)
- Ефе Аджагба (Нігерія)
- Джаред Андерсон (США)
- Мартін Баколе (ДР Конго)
- Джозеф Паркер (Нова Зеландія)
- Отто Валлін (Швеція)
- Френсіс Нганну (Камерун)
Складний вибір між боксом та ММА
- Нагадаємо, що свій останній поєдинок в ММА Нганну провів 22 січня 2022 року. Тоді "Хижак" переміг Сіріла Гана одноголосним рішенням суддів. Після завершення контракту з UFC Нганну вирішив покинути промоушен та залишити чемпіонський пояс вакантним.
- 16 травня 2023 року було повідомлено, що франко-камерунський боєць підписав контракт з Professional Fighters League. Однак Нганну ще не дебютував під егідою організації.
- Раніше Френсіс планував суміщати кар'єру боксера та бійця ММА. Тож дочекаємося оголошення наступного бою одного з найпотужніших панчерів світу.