Бокс – це не моє життя, – несподіване зізнання Усика
Джерело:ютуб-канал USYK17
Минулий 2021-й рік виявився тріумфальним для Олександра Усика. Однак спортсмену не подобається те, що через пандемію коронавірусу він проводить лиш один бій за рік.
Усик: Бокс, це те, що я люблю
Кривдник Ентоні Джошуа зустрівся з молодим поколінням, щоб трішки розповісти свою історію та поспілкуватись з українцями. Олександр Усик бідкається про відсутність великої кількості поєдинків.
Оце так Ніхто не хоче підписувати контракт, – Ломаченко впевнений, що суперники уникають бою
Український боксер розповів, що коронавірус сильно вплинув на кількість проведених боїв за рік. Якщо до пандемії боксери могли проводити два – три поєдинки за рік. То під час коронавірусу бійці можуть виходити на ринг лише одного разу.
Щоправда, його земляк Василь Ломаченко у 2021 році провів два успішні бої – проти Масайоші Накатані та Річарда Коммі.
Усик зізнався, що бокс, це лише частина його життя.
Бокс – це не моє життя. Це просто частина мого життя. Те, що я люблю, що мене стимулює, зробило тим, ким я є зараз. Зрозуміло, що це велика частина, але моє життя – це Ісус,
– запевнив Олександр.
2021-й рік для Усика
- Торік український боксер провів один поєдинок, але ще й який. Усик несподівано переміг Ентоні Джошуа. Хоча багато експертів напередодні бою віддавали звитягу саме британцю.
- Боксери провели на ринзі усі 12 раундів, але суддівські записки одноголосно віддали перемогу українцю.
- Після чого Джошуа відразу активував опцію реваншу.
- Їх другий бій може відбутись на весні 2022-го.