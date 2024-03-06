Шахтар випер його за двері: гравець української молодіжки знайшов клуб у Європі

На початку березня 2024 року на одного українця у європейському футболі побільшало. Польська Лехія оголосила про підписання Богдана В'юнника.

Клуб із Гданська уклав контракт із 21-річним нападником до кінця червня 2028-го року. Богдан В'юнник перебрався у Лехію на правах вільного агента.

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У польському клубі радіють такому підсиленню атакувальної ланки команди.

В'юнник став третім українцем у складі Лехії, за яку вже виступають голкіпер Богдан Сарнавський, опорник Іван Желізко та лівий вінгер Максим Хлань.



Богдан В'юнник – гравець Лехії / Фото польського клубу

До останнього В'юнник був футболістом донецького Шахтаря. Однак у лютому з'явилась інформація, що Богдан хоче покинути "гірників" через війну в Україні. Гравець одразу ж спростував інсайд в українській пресі та пояснив, що він дійсно не перебуває у розташуванні Шахтаря.

Нападника не взяли на закордонні збори та сказали шукати нову команду. На В'юнника претендували одразу декілька клубів УПЛ, але молодий гравець обрав розвиватись та грати у Європі.

Пригадаємо, що ще після молодіжного Євро-2023, де Богдан себе дуже добре зарекомендував у синьо-жовтій футболці, до нього був інтерес зі сторони клубів із Чехії та Швейцарії. Але все залишилось лише на рівні чуток.

До слова. Новий клуб В'юнника виступає у другій за силою лізі Польщі. Після 22-х турів Лехія посідає 2-ге місце, набравши 41 бал. У минулому турі Лехія розгромила вдома Ресовію 4:1. Українець Максим Хлань відзначився за системою "гол плюс пас".

Богдан може дебютувати за польський клуб вже 10 березня у виїзному матчі проти Подбескідзе Бельсько-Бяла. Початок о 13:40.

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