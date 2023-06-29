Автор голу у ворота Іспанії Богдан В'юнник потрапив на олівець одразу чотирьох європейських клубів – Янг Бойз, Санкт-Галлен, Люцерн (усі із Швейцарії) та Динамо Будейовице (Чехія). Найбільш відомі із цього переліку Люцерн та Янг Бойз.
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Під прицілом європейських клубів
Однак чеський клуб вирішив зіграти на випередження та вже навіть зробив офіційну пропозицію Шахтарю по 21-річному нападнику "гірників". Динамо Будейовице хотів би орендувати В'юнника із правом викупу.
У такому випадку для В'юнника це буде вже не перший закордонний досвід. Він пограв у Швейцарії та Австрії.
Контракт нападника з донецьким клубом розрахований до кінця червня 2025 року. Його трансферна вартість оцінюється у 350 тисяч євро. Однак Шахтар точно хоче виручити за свого вихованця значно більше.
Наразі Богдан зосереджений виключно на виступах за нашу "молодіжку" на Євро-2023. Попереду у команди Руслана Ротаня надскладний чвертьфінальний екзамен проти грізної Франції. А якби наші втримали перемогу над Іспанією, а не нічию 2:2, то на "синьо-жовтих" очікував би значно слабший суперник.
На молодіжному Євро-2023 В'юнник взяв участь в усіх трьох матчах групового раунду. 19 хвилин Богдан отримав у поєдинку проти Хорватії та 13 хвилин зіграв проти Румунії. А от зустріч проти іспанців відіграв без заміни, у якій й відзначився першою результативною дією на цьому турнірі.
Головне про кар'єру Богдана В'юнника
- Влітку 2017-го перебрався із структури Динамо та Шахтаря. Є вихованцем донецького клубу, який у 2021-му вперше доєднався до першої команди "гірників". Але вже через місяць поїхав в оренду у Маріуполь, де пограло дуже багато футболістів Шахтаря.
- 7 квітня 2022 року повернувся з оренди у Шахтар, а вже наступного дня вирушив у наступну оренду. Однак цього разу у швейцарський Цюрих, куди повертався в оренду ще раз.
- Загалом пограв у Швейцарії до лютого 2023-го та повернувся до Шахтаря. Але знову довго не затримався у розташуванні "гірників".
- 3 лютого нинішнього року поїхав грати в оренду в австрійський Грацер АК. Завдяки хорошим виступав повернеться у Шахтар, де, ймовірно, буде боротись за місце в основі.
- За Шахтар Богдан вже провів 6 поєдинків, у яких віддав дві результативні передачі. Тому для В'юнника вже не буде дебюту.
- У минулому сезоні-2022/2023 В'юнник за кордоном відіграв 28 матчів – один гол та два асисти.