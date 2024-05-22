Півзахисник Дніпра-1 може змінити команду: ексдинамівець розглядає варіанти за кордоном
Джерело:Sport-express.ua
Після завершення цього сезону команда Дніпро-1 може залишитися без українського півзахисника Богдана Лєднєва. Його представники вже розглядають різні варіанти продовження кар'єри футболіста за межами України.
Богдан Лєднєв нещодавно поповнив ряди команди дніпрян і знову може покинути клуб. Він планує залишити Україну та перейти до одного із закордонних клубів.
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Шукає нові перспективи за кордоном
26-річний футболіст перейшов у Дніпро-1 з київського Динамо в серпні 2023 року за 500 тисяч євро. Контракт з дніпровським клубом діє до червня 2026 року.
У поточному сезоні Богдан провів 28 матчів у всіх турнірах, у яких забив 4 голи.
Нагадаємо, що раніше ЗМІ сватали у Жирону Олександра Піхальонка. Але все залишилось лише на рівні чуток. Також надійшла інформація про інтерес від Шахтаря до Рубчинського. А Сарапієм і Сватком цікавляться Карпати, які підвищились у класі.
Дніпровський клуб перед останнім туром першості посідає 4-те місце, набравши 49 балів після 29-ти турів. Стільки ж очок у п'ятого Руха. Команди борються за потрапляння у єврокубки.
У суботу, 25 травня, Дніпро-1 проведе свій останній поєдинок сезону УПЛ-2023/2024. Суперником дніпрян буде одеський Чорноморець. Початок о 15:30.
Футбольна кар'єра Богдана Лєднєва
- У липні Богдан Леднєв підписав контракт із київським Динамо, почавши свої виступи за другу команду киян.
- Влітку 2018-го був орендований луганською Зорею, за яку виступав до кінця липня 2020-го року. У футболці "мужиків" провів 61 матч: 16 голів і 5 асистів.
- 1 серпня 2020-го року став футболістом першої команди "біло-синіх", а вже взимку 2022-го поїхав в оренду в Угорщину, де його підписав Фехервар.
- Через рік повернувся у Київ, але так і не закріпився у Динамо. У серпні 2023-го Лєднєв перебрався до Дніпра-1.